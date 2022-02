Blessin: «In Germania non siamo abituati a commentare gli episodi nel post-partita» (Di sabato 5 febbraio 2022) Ai microfoni di Dazn è intervenuto l’allenatore del Genoa Blessin per commentare la prestazione dei suoi allo stadio Olimpico di Roma contro i giallorossi. Il Genoa ne viene fuori co un punto importantissimo. Sono molto contendo della mentalità della squadra: ha combattuto in campo, e solo combattendo si può uscire da questa situazione. È solo un punto. Adesso testa alle prossime partite. C’è stima con Spoors, abbiamo già lavorato insieme. In Germania si gioca più di ripartenza, mentre in Italia c’è più organizzazione. Soddisfatto della fase difensiva della squadra, è il secondo clean sheet consecutivo. Nel finale però s’è persa un po’ di lucidità. Probabilmente abbiamo pagato l’inferiorità numerica. Cosa ne pensa del gol di Zaniolo? Il contatto tra Abraham e Vasquez è chiaro, l’ho rivisto dopo la partita. Non mi piace ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 febbraio 2022) Ai microfoni di Dazn è intervenuto l’allenatore del Genoaperla prestazione dei suoi allo stadio Olimpico di Roma contro i giallorossi. Il Genoa ne viene fuori co un punto importantissimo. Sono molto contendo della mentalità della squadra: ha combattuto in campo, e solo combattendo si può uscire da questa situazione. È solo un punto. Adesso testa alle prossime partite. C’è stima con Spoors, abbiamo già lavorato insieme. Insi gioca più di ripartenza, mentre in Italia c’è più organizzazione. Soddisfatto della fase difensiva della squadra, è il secondo clean sheet consecutivo. Nel finale però s’è persa un po’ di lucidità. Probabilmente abbiamo pagato l’inferiorità numerica. Cosa ne pensa del gol di Zaniolo? Il contatto tra Abraham e Vasquez è chiaro, l’ho rivisto dopo la. Non mi piace ...

