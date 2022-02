Benevento vs Parma 0-0 | senza gol al Vigorito

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 5 febbraio 2022) Finisce con un pari la sfida disputata oggi alle 14 allo stadio. Travsfinisce 0-0. Un parigol che tiene accese le speranze di un’accidentale zona play off anche per i Ducali.vs: i Ducali tengono la rete inviolata Come nelle premesse ildi Iachini si affida alla leadership di Gigi Buffon, ed al supporto degli innesti invernali, mantenendo viva la speranza della zona play off. Alla Strega parte a mille ma trova una squadra che non e’ disposta a cedere spazi. Nonostante i primi venti minuti di gioco nei quali ilprende possesso del campo, i Ducali salgono di concentrazione e prendono campo dalla metà del primo tempo in poi. Finisce a reti inviolate il ...