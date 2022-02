Alessandro Dell’Acqua veste Sabrina Ferilli a Sanremo 2022

Leggi su dilei

(Di sabato 5 febbraio 2022)è un palco ambito ma capace di far tremare la gambe anche al professionista più navigato. Se questo è vero per la kermesse in generale, lo è ancora di più per la serata finale, quella in cui si proclama il vincitore. I cantanti in gara sono in trepidante attesa, ma anche i conduttori non sono da meno. Dopo Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer e Maria Chiara Giannetta, Amadeus ha scelto di condividere il palco con. Romana doc e attrice affermata, non è la sua prima volta nella Città dei Fiori. Laè alla sua terza esperienza e incanterà di sicuro tutti gli spettatori non solo per la sua bravura, ma anche per la sua bellezza. Il look dellaIl fascino dell’attrice, da sempre garanzia di eleganza, sarà valorizzato ancora di più dagli abiti scelti per la ...