Zielinski e il messaggio ai tifosi: “Faremo di tutto per il nostro sogno” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nella giornata di oggi, Piotr Zielinski, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Il centrocampista polacco ha anche parlato di scudetto e ha lanciato un messaggio ai tifosi, chiedendo di riempire lo stadio in vista dei prossimi impegni di campionato. Piotr Zielinski Napoli Di seguito gli estratti delle dichiarazioni del centrocampista azzurro: “Sognate lo scudetto? Siamo un ottimo gruppo, dobbiamo crederci. È ancora lunga e Faremo di tutto per realizzare i nostri sogni e quelli di tutti i napoletani. Avete bisogno di uno stadio pieno contro l’Inter? Fa certamente molto piacere, il supporto dei tifosi è molto importante per noi, i napoletani sono la migliore ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nella giornata di oggi, Piotr, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Il centrocampista polacco ha anche parlato di scudetto e ha lanciato unai, chiedendo di riempire lo stadio in vista dei prossimi impegni di campionato. PiotrNapoli Di seguito gli estratti delle dichiarazioni del centrocampista azzurro: “Sognate lo scudetto? Siamo un ottimo gruppo, dobbiamo crederci. È ancora lunga ediper realizzare i nostri sogni e quelli di tutti i napoletani. Avete bidi uno stadio pieno contro l’Inter? Fa certamente molto piacere, il supporto deiè molto importante per noi, i napoletani sono la migliore ...

