Viola a La7 | “Fine della pandemia? Se guardo gli ospedali pediatrici non sono ottimista | presto per un ‘liberi tutti' ”

"È la Fine della pandemia? Se guardo i ricoveri dei bambini negli ospedali pediatrici non sono ottimista. È presto per un 'liberi tutti'". A dirlo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, è stata l'immunologa Antonella Viola, che ha analizzato i dati epidemiologici in Italia. "Certo, assistiamo a una diminuzione di contagi, ma soprattutto di ricoveri in area medica e nelle terapie intensive – ha aggiunto – però dobbiamo prestare massima attenzione alle nuove varianti. Spesso le nostre previsione su questo virus si sono rivelate velleitarie".

