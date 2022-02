Sorgenia | inaugurata la comunità energetica rinnovabile a Turano Lodigiano

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb. - (Adnkronos) - È stataoggi Solisca, ladel comune di, la prima in Lombardia. Avviata a ottobre 2020, è entrata in funzione ed è oggi tra le prime attive in Italia. La Rec diprodurrà circa 50.000 kWh/anno di energiagrazie a due impianti fotovoltaici di potenza complessiva pari a 45 kW installati sulle aree coperte del campo sportivo e della palestra. Oggi ladisi compone di 9 famiglie, che a breve saliranno a 23, 1 parrocchia e 9 utenze comunali, riuniti nella libera associazione di persone Solisca. “Oggi - dice Gianfilippo Mancini, Ceo di ...

