Sophie Codegoni confessa che Alessandro è attratto da Delia

(Di venerdì 4 febbraio 2022) La confessione diEnnesima lite traBasciano nella casa del Grande Fratello Vip 6. Da ormai diverse settimane come sappiamo l’ex tronista e l’ex tentatore discutono per motivi spesso futili, finendo però sempre col fare pace. Ciò nonostante qualche ora fa sembrerebbe che le tensioni siano salite nuovamente alle L'articolo proviene da Novella 2000.

e Alessandro Basciano non riescono a vivere il loro rapporto con serenità. L'ex tronista di Uomini e Donne e il deejay si scontrano sempre più frequentemente nella casa del Grande ...Alessandro Basciano ha letteralmente perso le staffe nella Casa del Grande Fratello Vip . Dopo aver litigato animatamente con, l'ex tentatore di Temptation Island ha provato ad aprire le porte di sicurezza per lasciare definitivamente il gioco . Alessandro Basciano deciso a lasciare il Gf Vip, il gesto ...Secondo alcuni, infatti, la ragazza avrebbe alcuni problemi alimentari che la spingerebbero a non mangiare, come dimostrano alcune clip. Sophie Codegoni: sta male? Sophie Codegoni, una… Leggi ...Alessandro Basciano si lascia andare ad una confessione bollente su Sophie Codegoni con Delia Duran? Il video diventa virale su Twitter e… Alessandro Basciano si lascia andare ad una confessione ...