Sanremo | Mahmood e Blanco guidano classifica terza serata

Mahmood e Blanco guidano la classifica generale alla terza serata del Festival di Sanremo. Seguono: Elisa, Gianni Morandi, Irama, Sangiovanni, Emma, Massimo Ranieri, Fabrizio Moro, La Rappresentante di Lista, Dargen D'Amico, Michele Bravi, Ditonellapiaga e Rettore, Aka 7even, Achille Lauro, Noemi, Rkomi, Matteo Romano, Iva Zanicchi, Giovanni Truppi, Highsnob e Hu, Giusy Ferreri, Le Vibrazioni, Yuman, Ana Mena, Tananai.Intanto, non c'era neanche ieri sera, il Maestro Peppe Vessicchio, ad accompagnare sul palco Le Vibrazioni. Il Maestro - risultato positivo una decina di giorni fa - domenica scorsa aveva annunciato di essere negativo e di poter partecipare al Festival. Così non è stato. "E' negativo, ma ha avuto un Covid duro", aveva detto la band qualche giorno fa.

