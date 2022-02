Sanremo, Jovanotti a sorpresa al Festival: “Faccio il tifo per Gianni Morandi” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sanremo – Lorenzo Jovanotti a sorpresa è arrivato a Sanremo per sostenere l’amico Gianni Morandi, per cui ha scritto la canzone “Apri tutte le porte”. Il cantante e’ stato accolto dai fan in delirio, che gli hanno chiesto autografi e selfie. Jovanotti indossava una maglietta con il volto di Morandi: “Faccio il tifo per lui”, ha dichiarato l’artista di Cortona. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 4 febbraio 2022)– Lorenzoè arrivato aper sostenere l’amico, per cui ha scritto la canzone “Apri tutte le porte”. Il cantante e’ stato accolto dai fan in delirio, che gli hanno chiesto autografi e selfie.indossava una maglietta con il volto di: “ilper lui”, ha dichiarato l’artista di Cortona. L'articolo L'Opinionista.

