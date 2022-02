Sanremo 2022: Tutti Pazzi Per Drusila Foer! (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sanremo 2022: Drusilla Foer, co-conduttrice della terza serata, ha conquistato il pubblico che ha postato e twittato tanti messaggi d’affetto per lei. I telespettatori la vorrebbero anche come conduttrice… A Sanremo 2022, Drusilla Foer è stata la co-conduttrice della terza serata. Quest’ultima infatti ha affiancato Amadeus per tutto il tempo, presentando i cantanti, ma anche facendo discorsi e facendo vivere al pubblico momenti di divertimento. I telespettatori, sui social, si sono scatenati a favore di Drusilla chiedendo anche a gran voce che venga scelta come conduttrice per il prossimo Festival. Sanremo 2022: Drusilla Foer conquista il pubblico! Drusilla Foer, la co-conduttrice della terza serata, è stata la protagonista assoluta e ha regalato al pubblico tanti bei momenti, alcuni ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 4 febbraio 2022): Drusilla Foer, co-conduttrice della terza serata, ha conquistato il pubblico che ha postato e twittato tanti messaggi d’affetto per lei. I telespettatori la vorrebbero anche come conduttrice… A, Drusilla Foer è stata la co-conduttrice della terza serata. Quest’ultima infatti ha affiancato Amadeus per tutto il tempo, presentando i cantanti, ma anche facendo discorsi e facendo vivere al pubblico momenti di divertimento. I telespettatori, sui social, si sono scatenati a favore di Drusilla chiedendo anche a gran voce che venga scelta come conduttrice per il prossimo Festival.: Drusilla Foer conquista il pubblico! Drusilla Foer, la co-conduttrice della terza serata, è stata la protagonista assoluta e ha regalato al pubblico tanti bei momenti, alcuni ...

