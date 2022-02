Sanremo 2022, Maria Chiara Giannetta: la lezione di Blanca emoziona l’Ariston (Di venerdì 4 febbraio 2022) La quarta serata del Festival di Sanremo 2022 è iniziata con l’entusiasmo che tutti si aspettavano. Amadeus ha fatto il suo ingresso dalle immancabili scalinate dell’Ariston, indossando un prezioso smoking cangiante e il suo grande sorriso. Del resto con un’edizione vincente come questa non potrebbe che essere più orgoglioso, come ha dimostrato di esserlo con il saluto iniziale all’orchestra e al Maestro Edoardo De Amicis, una vera istituzione al Festival. Poche chiacchiere, molti fatti: la serata cover è entrata subito nel vivo e ci ha fatto letteralmente sognare. Sanremo 2022, Noemi omaggia Aretha Franklin Ogni artista in gara quest’anno ha avuto la possibilità di scegliere un brano del passato, attingendo dai grandi successi dagli anni Sessanta agli anni Novanta. E ad aprire la quarta serata è stata ... Leggi su dilei (Di venerdì 4 febbraio 2022) La quarta serata del Festival diè iniziata con l’entusiasmo che tutti si aspettavano. Amadeus ha fatto il suo ingresso dalle immancabili scalinate del, indossando un prezioso smoking cangiante e il suo grande sorriso. Del resto con un’edizione vincente come questa non potrebbe che essere più orgoglioso, come ha dimostrato di esserlo con il saluto iniziale all’orchestra e al Maestro Edoardo De Amicis, una vera istituzione al Festival. Poche chiacchiere, molti fatti: la serata cover è entrata subito nel vivo e ci ha fatto letteralmente sognare., Noemi omaggia Aretha Franklin Ogni artista in gara quest’anno ha avuto la possibilità di scegliere un brano del passato, attingendo dai grandi successi dagli anni Sessanta agli anni Novanta. E ad aprire la quarta serata è stata ...

