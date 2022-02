Sanremo 2022, l’abito sensuale e femminile di Noemi che omaggia Anna Oxa (Di venerdì 4 febbraio 2022) La gara prosegue e Noemi è tornata a stupire tutti, sfoggiando un altro meraviglioso outfit sul palco dell’Ariston durante la terza serata del Festival di Sanremo 2022. La cantante, che si è posizionata al quindicesimo posto nella classifica generale con il brano Ti amo non lo so dire, questa volta ha scelto un look molto particolare. Si tratta di un abito sensuale e femminile firmato Alberta Ferretti, che rappresenta un vero e proprio omaggio ad un’altra artista italiana: Anna Oxa. La cantante ne indossò uno quasi identico proprio sul palco di Sanremo nel 1986, quando era in gara con la canzone È tutto un attimo, che si classificò quinta in quella edizione. Il look sensuale e femminile è caratterizzato da un lungo vestito total ... Leggi su diredonna (Di venerdì 4 febbraio 2022) La gara prosegue eè tornata a stupire tutti, sfoggiando un altro meraviglioso outfit sul palco dell’Ariston durante la terza serata del Festival di. La cantante, che si è posizionata al quindicesimo posto nella classifica generale con il brano Ti amo non lo so dire, questa volta ha scelto un look molto particolare. Si tratta di un abitofirmato Alberta Ferretti, che rappresenta un vero e proprio omaggio ad un’altra artista italiana:Oxa. La cantante ne indossò uno quasi identico proprio sul palco dinel 1986, quando era in gara con la canzone È tutto un attimo, che si classificò quinta in quella edizione. Il lookè caratterizzato da un lungo vestito total ...

