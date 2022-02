Sanremo 2022 | i Calibro 35 sul palco dell’Ariston con Rkomi | ecco chi è il coro che esegue con lui il medley di Vasco

(Di venerdì 4 febbraio 2022) In principio furono Ennio Morricone, Armando Trovajoli e Luis Bacalov. Poi subito dopo la “musica suonata” (questa la capiranno in pochi) dal groove vintage più sborone dell’universo. I35 con i loro wurlitzer e chitarrine funk sembrano precipitati dal pianeta dei ricordi cinematografici anni Settanta: un piede nella rievocazione alla Tarantino, quell’altro in un acid jazz dove James Taylor Quartet fanno un frontale con la sezione fiati dei Blues Brothers. Il primo album, omonimo, con quella copertina da poliziottesco italiano d’epoca è un brivido per tanti anta, ma anche un risucchio vorticoso per le generazioni Z e Alfa che guardano con stupore ingenuo alla finestra delle band che vivono di esecuzioni strumentali. Già, perché i35 di “voce” non ne hanno una in particolare. Loro, milanesi imolesi genovesi, sono un ...

