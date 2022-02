Sanremo 2022, ecco la classifica della terza serata (Di venerdì 4 febbraio 2022) La terza serata della 72esima Edizione del Festival di Sanremo ci ha regalato tantissime emozioni ed ottime performance. E non solo. Il brio e l’eleganza di Drusilla Foer hanno accompagnato (noi e) Amadeus nell’arduo compito di presentare gli artisti in gara, che con le disposizioni presenti nel nuovo regolamento, sono venticinque per tutte le serate del Festivàl. Venticinque esibizioni, dunque, che hanno inevitabilmente allungato la durata della kermesse musicale, che si è conclusa molto dopo la mezzanotte. Vi raccomandiamo... Sanremo 2022, ecco la classifica della seconda serata Mancavano pochi minuti alle 2:00, infatti, quando Amadeus ... Leggi su diredonna (Di venerdì 4 febbraio 2022) La72esima Edizione del Festival dici ha regalato tantissime emozioni ed ottime performance. E non solo. Il brio e l’eleganza di Drusilla Foer hanno accompagnato (noi e) Amadeus nell’arduo compito di presentare gli artisti in gara, che con le disposizioni presenti nel nuovo regolamento, sono venticinque per tutte le serate del Festivàl. Venticinque esibizioni, dunque, che hanno inevitabilmente allungato la duratakermesse musicale, che si è conclusa molto dopo la mezzanotte. Vi raccomandiamo...lasecondaMancavano pochi minuti alle 2:00, infatti, quando Amadeus ...

