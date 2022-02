Nuovo acquisto per la Soel Benevento: ecco Alice Dobrigna (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un Nuovo rinforzo per la Soel Benevento che domani ospiterà il Potenza al Pala Parente con l’obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva. Al roster sannita si è aggiunta da poche ore Alice Dobrigna, ala-guardia triestina classe 2001 che si è subito aggiunta alle nuove compagne con grande entusiasmo: “Sono felice di essere qui, mi sono trovata immediatamente bene con il gruppo che mi ha accolto nel migliore de modi. Avevo già conosciuto le ragazze ma raggiungerle fisicamente è senza dubbio un’altra cosa. La società mi ha fatto una bella impressione, non vedo l’ora di iniziare”. Prima volta al sud da giocatrice per l’atleta triestina che ha ben chiaro l’obiettivo: “Avevo voglia di fare una nuova esperienza, il mio primo pensiero è scendere ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Unrinforzo per lache domani ospiterà il Potenza al Pala Parente con l’obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva. Al roster sannita si è aggiunta da poche ore, ala-guardia triestina classe 2001 che si è subito aggiunta alle nuove compagne con grande entusiasmo: “Sono felice di essere qui, mi sono trovata immediatamente bene con il gruppo che mi ha accolto nel migliore de modi. Avevo già conosciuto le ragazze ma raggiungerle fisicamente è senza dubbio un’altra cosa. La società mi ha fatto una bella impressione, non vedo l’ora di iniziare”. Prima volta al sud da giocatrice per l’atleta triestina che ha ben chiaro l’obiettivo: “Avevo voglia di fare una nuova esperienza, il mio primo pensiero è scendere ...

