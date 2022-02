Lozano out: salta il ciclo di fuoco del Napoli (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’infortunio di Hirving Lozano lo costringerà a stare fuori per almeno trenta giorni, salta le sfida con Inter e Lazio ed il Barcellona. Una brutta tegola per Luciano Spalletti che dovrà fare a meno di Lozano proprio nel momento in cui stava recuperando tutti i calciatori. L’attaccante si è infortunato durante Messico-Panama, riportando una lussazione della spalla destra. Dalle prime impressioni si parla di un stop lungo per Lozano, anche se al momento è esclusa l’operazione chirurgica. Corriere dello Sport fa il calcolo delle partite che Lozano salta con il Napoli a causa dell’infortunio: “Il Napoli non ha ancora ben chiaro il programma, ma a quanto pare Lozano dovrebbe rientrare all’inizio della prossima settimana e nella migliore ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’infortunio di Hirvinglo costringerà a stare fuori per almeno trenta giorni,le sfida con Inter e Lazio ed il Barcellona. Una brutta tegola per Luciano Spalletti che dovrà fare a meno diproprio nel momento in cui stava recuperando tutti i calciatori. L’attaccante si è infortunato durante Messico-Panama, riportando una lussazione della spalla destra. Dalle prime impressioni si parla di un stop lungo per, anche se al momento è esclusa l’operazione chirurgica. Corriere dello Sport fa il calcolo delle partite checon ila causa dell’infortunio: “Ilnon ha ancora ben chiaro il programma, ma a quanto paredovrebbe rientrare all’inizio della prossima settimana e nella migliore ...

