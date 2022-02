LIVE Slittino, Prove Pechino 2022 in DIRETTA: Dominik Fischnaller secondo nella quinta prova dietro a Wolfgang Kindl, decimo Leon Felderer, non parte Kevin Fischnaller (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.20 La sesta e ultima prova di allenamento prenderà il via alle 03.45 italiane (le 10.45 locali). 03.17 Si chiude dunque la quinta prova di allenamento di singolo maschile con l’austriaco Wolfgang Kindl che chiude davanti a tutti in 57?502, secondo Dominik Fischnaller con un 57?662, poi Nico Gleirscher e i tedeschi Felix Loch e Johannes Ludwig che hanno dato l’impressione di giocare ancora a nascondino. decimo Leon Felderer (58?123) mentre non è partito l’altro azzurro Kevin Fischnaller. 03.15 Kristers Aparjods chiude la quinta ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.20 La sesta e ultimadi allenamento prenderà il via alle 03.45 italiane (le 10.45 locali). 03.17 Si chiude dunque ladi allenamento di singolo maschile con l’austriacoche chiude davanti a tutti in 57?502,con un 57?662, poi Nico Gleirscher e i tedeschi Felix Loch e Johannes Ludwig che hanno dato l’impressione di giocare ancora a nascondino.(58?123) mentre non è partito l’altro azzurro. 03.15 Kristers Aparjods chiude la...

