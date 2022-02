(Di venerdì 4 febbraio 2022)al rientro dalla Coppa d’Africa dovrebbero fermarsi 10 giorni:. Napoli-per. Al rientro dalla coppa d’Africa dovrebbero fermarsi 10 giorni. Ma le regole stanno cambiando e ci sono i precedenti di Osimhen e Lozano subito in campo. Mariarosaria Granata, direttrice epidemiologia e prevenzione Asl Napoli 2 Nord, ha creato un po’ di apprensione nei tifosi napoletani. La dirigente ha messo in dubbio la presenza di Franke Kalidouper la sfida contro l’del 12 febbraio al Maradona, visto che la prossima settimana i due giocatori rientreranno dalla Coppa d’Africa. Secondo la Asl dovranno rimanere isolati in ...

napolipiucom : La Asl: «Anguissa e Koulibaly in isolamento». Inter a rischio? #Anguissa #Koulibaly #napoli #ForzaNapoliSempre… - cicciojumped3 : RT @CalcioFinanza: L'ASL Napoli 2 su #Koulibaly e #Anguissa: «A oggi sono previsti 10 giorni di isolamento» - GiorgioPasta : @frango0o Sarebbe interessante capirlo perché nel caso di Bennacer e Kessie non è stato così, nel caso di Koulibaly… - ImpieriFilippo2 : RT @CalcioFinanza: L'ASL Napoli 2 su #Koulibaly e #Anguissa: «A oggi sono previsti 10 giorni di isolamento» - gianpi36590925 : RT @CalcioFinanza: L'ASL Napoli 2 su #Koulibaly e #Anguissa: «A oggi sono previsti 10 giorni di isolamento» -

Ultime Notizie dalla rete : Asl Anguissa

Koulibaly epotrebbero non prendere parte al match del Napoli contro l' Inter . I due giocatori quando ...dalla Coppa d'Africa dovranno osservare 10 giorni di quarantena così come prevede l'...Napoli - Inter , due big rischiano di non giocare la partita. Secondo la direttrice epidemiologica e prevenzioneNapoli 2 Nord Mariarosaria Granata, Koulibaly erischiano di non giocare il match Napoli - Inter del 12 febbraio. Intervenuta a Radio Punto Nuovo , la direttrice spiega come già un anno ...Mariarosaria Granata, direttrice epidemiologia e prevenzione Asl Napoli 2 Nord, ha creato un po’ di apprensione nei tifosi napoletani. La dirigente ha messo in dubbio la presenza di Frank Anguissa e ...Koulibaly e Anguissa potrebbero saltare il match di campionato tra Napoli e Inter del 12 febbraio. L’allarme in casa partenopea è stato lanciato dalla direttrice dell’Asl 2 di Napoli, Mariarosaria ...