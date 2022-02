Il Bayern Monaco bussa alla porta della Juventus: scambio più cash (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il club tedesco all’assalto del difensore bianconero. La Juventus chiede 40 milioni più il cartellino del gioiellino La sessione invernale di calciomercato ha reso la Juventus più attrezzata per la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il club tedesco all’assalto del difensore bianconero. Lachiede 40 milioni più il cartellino del gioiellino La sessione invernale di calciomercato ha reso lapiù attrezzata per la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

DiMarzio : Le parole di #Kasius, il nuovo acquisto del ?@BfcOfficialPage? - apetrazzuolo : BAYERN MONACO - Lewandowski: 'Haaland ha un grande potenziale ma non è detto che diventerà una stella' - napolimagazine : BAYERN MONACO - Lewandowski: 'Haaland ha un grande potenziale ma non è detto che diventerà una stella' - Christoph56789 : RT @gallina_di: MULLER ROMPE IL SILENZIO: 'LA SITUAZIONE DEI DECESSI IMPROVVISI DA PARTE DI MOLTEPLICI CALCIATORI É PREOCCUPANTE'. A dirlo… - BMedju : RT @delinquentweet: Certo che presentarsi con My Way è un po' come andare a giocare con il 4-2-4 in casa del Bayern Monaco, ecco, ardimento… -