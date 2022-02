Green Pass europeo fino a giugno 2023? In arrivo la proroga dal certificato verde per (Di venerdì 4 febbraio 2022) Green Pass europeo fino a giugno 2023. Il provvedimento della certificazione verde in Europa resterà in vigore fino al 30 giugno 2023. «Si tratta di una misura straordinaria per facilitare gli spostamenti nell’Unione – ha precisato il portavoce della Commissione Europea portavoce Wigand – ma al momento non è possibile fare previsioni sulla seconda metà dell’anno dato che il virus continua a circolare». Leggi anche: Riaperture, la road map del Governo italiano: le date da segnare per discoteche, mascherine e Green Pass Green Pass europeo fino a giugno 2023: cosa cambia Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 febbraio 2022). Il provvedimento della certificazionein Europa resterà in vigoreal 30. «Si tratta di una misura straordinaria per facilitare gli spostamenti nell’Unione – ha precisato il portavoce della Commissione Europea portavoce Wigand – ma al momento non è possibile fare previsioni sulla seconda metà dell’anno dato che il virus continua a circolare». Leggi anche: Riaperture, la road map del Governo italiano: le date da segnare per discoteche, mascherine e: cosa cambia Il ...

