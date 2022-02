GF Vip 6, Tommaso Zorzi entra per la finale? Il retroscena (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tommaso Zorzi potrebbe entrare nella casa del GF Vip 6 per la finale? Ecco un’incredibile retroscena che si è consumato durante la giornata del 4 febbraio e l’inaspettata richiesta di Lulù Hailé-Selassié. In questi giorni, mentre Lulù sembra avere testa solo per Manuel, tanto da scriversi sul braccio “ML22“, ovvero le loro iniziali ed il L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022)potrebbere nella casa del GF Vip 6 per la? Ecco un’incredibileche si è consumato durante la giornata del 4 febbraio e l’inaspettata richiesta di Lulù Hailé-Selassié. In questi giorni, mentre Lulù sembra avere testa solo per Manuel, tanto da scriversi sul braccio “ML22“, ovvero le loro iniziali ed il L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

tempoweb : #Zorzi accoglie un nuovo socio Vip ma la sua House of Tommy chiude in rosso #tommasozorzi #3febbraio… - lackoflov3 : @MontegrandeS ma tu sei proprio messo malissimo, questi like ti stanno dando alla testa, scendi dal piedistallo che… - loveCD9ITALY : @byoursidespos Sole>Tommaso ma poi anche Dayane>Tommaso Tommaso ha vinto ma non significa nulla... ricordo che anch… - FornaseroAngela : @pino_cecilia Credo non votero' nessuno; non vedo il GF ma vado a votare a simpatia, a pelle, leggendo i post (non… - topolinoarta : @Rosa71714104 Gf vip il piu bello era di tommaso cuvinavano magiavano tutti insieme era un gf vip sono megana e mangiano uova ?? -