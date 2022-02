Follia Bilbao-Real Madrid | assalto al bus dei Blancos e scene di guerriglia VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Nella serata di giovedì si è disputata la partita valida per i quarti di finale di Coppa del Re, si è registrata la clamorosa eliminazione del. La squadra di Carlo Ancelotti è stata sconfitta con il risultato di 1-0 dal, la rete decisiva è stataizzata da Berenguer a tempo quasi scaduto. Momenti anche di tensione e paura. Il bus deiè stato assaltato da un gruppo di tifosi baschi all’arrivo allo Stadio San Mamés. “L’Athleticsi rammarica per quanto accaduto e condanna gli incidenti avvenuti all’arrivo del bus del. Ci scusiamo per quanto successo”, ha scritto, su Twitter, il club. ??’s bus being brutally attacked by thefans. ...