Derby di Milano, la conferenza di Pioli (Di venerdì 4 febbraio 2022) Vincere vorrebbe dire restare in scia del treno scudetto, perdere segnerebbe quasi una resa per lo stesso obiettivo. Nel Derby di Milano in programma domani, il Milan ha l’occasione di accorciare sull’Inter. Il passato di Pioli parla di una sorta di maledizione nei Derby di Milano, giocati su entrambe le panchine. L’allenatore rossonero, nella conferenza pre gara, ha presentato la delicata sfida di domani. E ha analizzato le condizioni dei singoli, a partire da Tomori: “Sarà disponibile, ma non credo possa essere titolare. Ibrahimovic non ci sarà, così come Rebic”. Su Giroud, ha detto l’allenatore rossonero: “E’ una partita molto importante, sarebbero tre punti che pesano tanto. Giroud è un giocatore di caratura internazionale, con grande maturità e presenza, è pronto per una partita ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) Vincere vorrebbe dire restare in scia del treno scudetto, perdere segnerebbe quasi una resa per lo stesso obiettivo. Neldiin programma domani, il Milan ha l’occasione di accorciare sull’Inter. Il passato diparla di una sorta di maledizione neidi, giocati su entrambe le panchine. L’allenatore rossonero, nellapre gara, ha presentato la delicata sfida di domani. E ha analizzato le condizioni dei singoli, a partire da Tomori: “Sarà disponibile, ma non credo possa essere titolare. Ibrahimovic non ci sarà, così come Rebic”. Su Giroud, ha detto l’allenatore rossonero: “E’ una partita molto importante, sarebbero tre punti che pesano tanto. Giroud è un giocatore di caratura internazionale, con grande maturità e presenza, è pronto per una partita ...

Advertising

socios : ?? GIVEAWAY ?? Ti portiamo a San Siro per una delle partite più attese della stagione ?? Prova a vincere 2 biglietti… - giuseincanto : sabato derby di milano - Mizius75 : RT @UEFAcom_it: ????? Sono soltanto 8? i giocatori che hanno segnato sia per l'@Inter che per l'@acmilan nel Derby di Milano... ?? Scopri chi… - garagesaleJ : RT @FcNightmares: Massaro ci beffa al Novantesimo. Stagione 91-92 Milan-Inter 1-0 Livello di Nightmare: stagione nera. Grazie a @PGambet… - ilaria_checchi : Milan, Pioli: «E' un derby che pesa, daremo il massimo». La diretta tv -