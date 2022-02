Covid, ancora tanti i decessi in Abruzzo per il virus (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'Aquila - Sono 2304 (di età compresa tra 4 mesi e 100 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 226689. Dei positivi odierni, 1446 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi (di età compresa tra 62 e 92 anni, 1 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 2 in provincia dell’Aquila, 1 residente fuori regione e 2 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 2830. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 105213 dimessi/guariti (+2086 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 118646* (+206 rispetto a ieri). *(nel ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'Aquila - Sono 2304 (di età compresa tra 4 mesi e 100 anni) i nuovi casi positivi alregistrati oggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 226689. Dei positivi odierni, 1446 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi (di età compresa tra 62 e 92 anni, 1 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 2 in provincia dell’Aquila, 1 residente fuori regione e 2 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 2830. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 105213 dimessi/guariti (+2086 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 118646* (+206 rispetto a ieri). *(nel ...

