Covid, ancora in calo terapie intensive e contagi: a Bergamo 1052 nuovi casi (Di venerdì 4 febbraio 2022) Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-85). A fronte di 133.783 tamponi effettuati, sono 11.340 i nuovi positivi (8,4%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 133.783, totale complessivo: 31.158.633 – i nuovi casi positivi: 11.340 – in terapia intensiva: 216 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 2.814 (-85) – i decessi, totale complessivo: 37.493 (+77) I nuovi casi per provincia: Milano: 3.457 di cui 1.362 a Milano città; Bergamo: 1.052; Brescia: 1.547; Como: 716; Cremona: 397; Lecco: 278; Lodi: 211; Mantova: 581; Monza e Brianza: 895; Pavia: 618; Sondrio: 155; Varese: 1.023. Leggi su bergamonews (Di venerdì 4 febbraio 2022) Continuano a diminuire i ricoverati nelle(-2) e nei reparti (-85). A fronte di 133.783 tamponi effettuati, sono 11.340 ipositivi (8,4%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 133.783, totale complessivo: 31.158.633 – ipositivi: 11.340 – in terapia intensiva: 216 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 2.814 (-85) – i decessi, totale complessivo: 37.493 (+77) Iper provincia: Milano: 3.457 di cui 1.362 a Milano città;: 1.052; Brescia: 1.547; Como: 716; Cremona: 397; Lecco: 278; Lodi: 211; Mantova: 581; Monza e Brianza: 895; Pavia: 618; Sondrio: 155; Varese: 1.023.

