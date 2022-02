“Basta, sei al limite”. Federico Fashion Style, tutti hanno notato quel dettaglio fisico (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un post pubblicato nelle ultime ore da Federico Fashion Style, reduce del grande successo riscosso grazie alla sua partecipazione a Ballando con le stelle di Milly Carlucci, ha generato un putiferio su Instagram, dove raccoglie oltre 1,1 milioni di follower. Stiamo parlando di un semplice selfie, che però ha scatenato numerosi dubbi in svariati utenti. Che si sia rifatto le labbra? Lui lo ha categoricamente smentito, subito dopo aver letto la valanga di commenti che ha travolto la sua pubblicazione. Federico Fashion Style in questi giorni è felicemente immerso nel brulicare del Festival di Sanremo, tra vip e artisti, in qualità di scintillante inviato de La vita in diretta. La foto fuori l’Ariston cela del botox? Federico Fashion ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un post pubblicato nelle ultime ore da, reduce del grande successo riscosso grazie alla sua partecipazione a Ballando con le stelle di Milly Carlucci, ha generato un putiferio su Instagram, dove raccoglie oltre 1,1 milioni di follower. Stiamo parlando di un semplice selfie, che però ha scatenato numerosi dubbi in svariati utenti. Che si sia rifatto le labbra? Lui lo ha categoricamente smentito, subito dopo aver letto la valanga di commenti che ha travolto la sua pubblicazione.in questi giorni è felicemente immerso nel brulicare del Festival di Sanremo, tra vip e artisti, in qualità di scintillante inviato de La vita in diretta. La foto fuori l’Ariston cela del botox?...

