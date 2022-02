Alessandro Basciano minaccia di lasciare il GF VIP, in lacrime pronto ad andar via: “Domani scappo” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Mentre l’Italia intera si ritrova davanti alla tv per fare il tifo per il suo cantante preferito, con un Sanremo 2022 al top degli ascolti, su Mediaset Extra si consumano delle tragedie che voi umani neppure potete immaginare…Ieri ad esempio è stata la volta di Alessandro Basciano che ha avuto una crisi e ha pensato di lasciare la casa del Grande Fratello VIP 6. Ovviamente non lo ha fatto, consolato da una bravissima Soleil Sorge che ha saputo tranquillizzare il concorrente. Di drama per battere le chiacchiere su Sanremo ce ne vuole eh, ma siamo sulla strada giusta, bravissimi ragazzi! Ovviamente la crisi di Basciano si lega all’ennesima litigata con Sophie Codegoni…. Alessandro Basciano pronto a lasciare il GF VIP 6: cosa è successo Lo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 4 febbraio 2022) Mentre l’Italia intera si ritrova davanti alla tv per fare il tifo per il suo cantante preferito, con un Sanremo 2022 al top degli ascolti, su Mediaset Extra si consumano delle tragedie che voi umani neppure potete immaginare…Ieri ad esempio è stata la volta diche ha avuto una crisi e ha pensato dila casa del Grande Fratello VIP 6. Ovviamente non lo ha fatto, consolato da una bravissima Soleil Sorge che ha saputo tranquillizzare il concorrente. Di drama per battere le chiacchiere su Sanremo ce ne vuole eh, ma siamo sulla strada giusta, bravissimi ragazzi! Ovviamente la crisi disi lega all’ennesima litigata con Sophie Codegoni….il GF VIP 6: cosa è successo Lo ...

Advertising

Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Alessandro Basciano minaccia di ritirarsi perché vuole vedere la finale di #Sanremo2022 #GFVIP - infoitcultura : Alessandro Basciano fa una rivelazione hot a Delia Duran: ecco cosa le ha detto - tuttopuntotv : Alessandro Basciano fa una rivelazione hot a Delia Duran: ecco cosa le ha detto #GFVip6 #GFVip #basciagoni #sophie… - BlogUomini : Grande Fratello VIP. Alessandro Basciano in difficoltà dopo l'uscita di Gianmaria chiede aiuto allo psicologo.… - odeallavita6 : RT @odeallavita6: Comunque Basciano esce dal confessionale e non ama piu Sophie .Non gli autori che stanno ripetendo lo stesso giochino dei… -