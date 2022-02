Al Tufello arrivano i nonturisti | guida per un collante social

(Di sabato 5 febbraio 2022) Dentro la metropoli romana c’è un laboratorio artistico-culturale che scandisce un ritmo lento e circoscrive uno spazio intimo per spingere la comunità del territorio a raccontare se stessa. L’Aniene è un fiume che nasce sui monti Simbruini, tra Lazio e Abruzzo. Quando entra nella capitale per tuffarsi nel Tevere delimita su per giù, insieme al più noto corso d’acqua e al grande raccordo anulare, il territorio del III municipio. Colle Salario, Fidene, Serpentara, Val Melaina, Monte Sacro e, al centro, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Dopo giorni di polemiche,le scuse da parte di Antonia De Mita. La figlia dell'ex premier Ciriaco è stata sommersa dalle critiche dopo aver difeso suo nipote Simone Ceresani, uno dei ragazzi (non indagato) che ha ...Dopo lo stanziamento di 15 milioni di euro deliberato a giugno scorso ,altri 5 milioni dalla Regione Lazio per l'abbattimento delle barriere architettoniche all'..., Quarticciolo, ...Il rione aveva definito le parole "classiste e offensive". E lei ora risponde: "Il disagio che porta all'uso di stupefacenti non è ...Nella giornata di ieri, 28 gennaio, verso le 6.30 di mattina è divampato un incendio nell’ex alimentari dello stabile Ater del quartiere Tufello ...