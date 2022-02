Sci alpinismo, Coppa del Mondo Valtellina Orobie 2022: ancora un doppio podio azzurro firmato Eydallin-Boscacci! (Di giovedì 3 febbraio 2022) Si sono da poco concluse le Individual Race valide per la quarta tappa di Coppa del Mondo di Sci alpinismo 2021-2022 a Valtellina Orobie; i risultati di oggi, a casa nostra, non hanno affatto deluso le aspettative, con altre ottime prestazioni. Partiamo innanzitutto dai Senior Uomini dove, ancora una volta, dopo la tappa in Svizzera nella Region Dents du Midi, Matteo Eydallin e Michele Boscacci si sono ripetuti piazzandosi sul podio, alle spalle del francese Xavier Gachet, un’esatta ripetizione della gara svolta pochi giorni fa in territorio elvetico. Il secondo e il terzo posto, rispettivamente, di Eydallin e di Boscacci rappresentano un altro grande risultato per lo sci alpinismo tricolore, nella ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Si sono da poco concluse le Individual Race valide per la quarta tappa dideldi Sci2021-; i risultati di oggi, a casa nostra, non hanno affatto deluso le aspettative, con altre ottime prestazioni. Partiamo innanzitutto dai Senior Uomini dove,una volta, dopo la tappa in Svizzera nella Region Dents du Midi, Matteoe Michele Boscacci si sono ripetuti piazzandosi sul, alle spalle del francese Xavier Gachet, un’esatta ripetizione della gara svolta pochi giorni fa in territorio elvetico. Il secondo e il terzo posto, rispettivamente, die di Boscacci rappresentano un altro grande risultato per lo scitricolore, nella ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: Sci alpinismo, a Caspoggio altri due podi azzurri in CdM: Eydallin e Boscacci battuti solo da Gachet #SkiAlpi #skimountaine… - neveitalia : Sci alpinismo, a Caspoggio altri due podi azzurri in CdM: Eydallin e Boscacci battuti solo da Gachet #SkiAlpi… - FondoItalia : Sci Alpinismo - Matteo Eydallin e Michele Boscacci sono 2° e 3° nella gara vinta da Xavier Gachet. - DiscoveryAlps : Sci alpinismo: tutti i risultati della Coppa del Mondo ISMF in corso di svolgimento in Valtellina… - GiancarloGiord3 : Mi chiama un caro amico, uscito stamattina per un po' di sci alpinismo...Devo mandarti una foto che stamattina ho p… -