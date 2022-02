Processo a don Euro: ex prete dei festini hard condannato a 7 anni e mezzo (Di giovedì 3 febbraio 2022) E' stato condannato a 7 anni e mezzo di reclusione per un episodio di estorsione al suo ex vescovo e per l'accusa di sostituzione di persona, Luca Morini, ex parroco di Massa, poi ridotto allo stato laicale dal Vaticano, soprannominato don Euro dai suoi vecchi fedeli perchè solito chiedere frequenti somme di denaro per aiutare la chiesa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 3 febbraio 2022) E' statoa 7di reclusione per un episodio di estorsione al suo ex vescovo e per l'accusa di sostituzione di persona, Luca Morini, ex parroco di Massa, poi ridotto allo stato laicale dal Vaticano, soprannominato dondai suoi vecchi fedeli perchè solito chiedere frequenti somme di denaro per aiutare la chiesa L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Processo a don Euro: ex prete dei festini hard condannato a 7 anni e mezzo - statodelsud : Processo a don Euro, per ex prete 7 anni e mezzo condanna - Pino__Merola : Processo a don Euro, per ex prete 7 anni e mezzo condanna - EnricoGiunta : RT @malgradotutto: Processo Mario Ciancio Sanfilippo, Ciancimino jr torna in aula: ''Mio padre conosceva Sanfilippo''- Gli incontri tra Don… - malgradotutto : Processo Mario Ciancio Sanfilippo, Ciancimino jr torna in aula: ''Mio padre conosceva Sanfilippo''- Gli incontri tr… -