Oddo: «C'è un duello che deciderà Inter-Milan, ecco quale»

Le dichiarazioni dell'ex terzino rossonero Intervenuto in collegamento a Sky Sport, Massimo Oddo ha parlato del derby. Queste le sue parole sui rossoneri: 

SFIDA IN MEZZO AL CAMPO – «La sfida che mi entusiasma di più è Brozovic Kessie. Il croato è insostituibile e dipenderà molto da come il Milan saprà fermarlo. Se dovesse riuscire allora poò vincere la partita, in caso contrario…» 

PARAGONE TRA LUI E THEO – «Difficile fare i paragoni, perchè il calcio si evolve. Il ruolo di portiere e terzini è cambiato. I terzini creano scompigli per le squadre avversarie» 

CALHANOGLU – «Calhanoglu ha dimostrato personalità gia nel passaggio dall'Inter al Milan. Quando è arrivato in rossonero ha parlato lo scotto del passaggio da un campionato all'altro poi dopo ha saputo esser protagonista»

