Napoli, Osimhen scalpita: contro il Venezia a caccia di vendetta (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’attaccante del Napoli Osimhen è pronto a tornare titolare contro il Venezia. Il nigeriano cerca vendetta Dopo la positiva visita di controllo al volto, Victor Osimhen scalpita per tornare in campo dal 1?. Lo farà domenica pomeriggio in casa del Venezia ed è pronto a ritrovare quel gol che ormai manca da diversi mesi a causa del brutto infortunio. Ma contro i lagunari, come riportato da Tuttosport, l’attaccante del Napoli andrà anche a caccia di vendetta. Nella gara d’andata, infatti, Osimhen venne espulso troppo frettolosamente dall’arbitro Aurelio per una “reazione” contro un avversario. La sua partita durò solo 23?, ma ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’attaccante delè pronto a tornare titolareil. Il nigeriano cercaDopo la positiva visita dillo al volto, Victorper tornare in campo dal 1?. Lo farà domenica pomeriggio in casa deled è pronto a ritrovare quel gol che ormai manca da diversi mesi a causa del brutto infortunio. Mai lagunari, come riportato da Tuttosport, l’attaccante delandrà anche adi. Nella gara d’andata, infatti,venne espulso troppo frettolosamente dall’arbitro Aurelio per una “reazione”un avversario. La sua partita durò solo 23?, ma ...

