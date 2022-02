Morandi racconta il suo Sanremo 2022 | “Ho fatto fatica ma ora…”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Partecipare al Festival diè per Gianniun’avventura davvero particolare che come lui stesso confessa, gli ha dato un’ottima scossa. Infatti, in una conferenza stampa tenutasi stamattina, ha voluto spiegare tutti i dettagli sulla sua avventura la 72esima edizione della kermesse canora. L’artista è arrivato sul palco dell’Ariston con il brano scritto da Lorenzo Jovanotti “Apri tutte le porte”. Ha portato tanta allegria, sonorità e fin dalle prime note, ha coinvolto e impressionato tutti. Dopo le prime due serate, il brano diè arrivato nella classifica generale alla quinta posizione. L’entusiasmo di GianniGianni, hato come sta vivendo questa sua avventura al Festival di. In particolare, ...