Monica Vitti si definiva una vera bionda, una vera astigmatica, una vera passionale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il cinema, la gloria e la malattia. Quel lungo addio iniziato 20 anni fa QN – Quotidiano Nazionale, pagina 8, di Massimo Donelli. Bella da togliere il fiato. Intelligente da stordire. Talentuosa da lasciare a bocca aperta. Non c’era più da vent’anni, Monica Vitti. Una malattia degenerativa tremenda le aveva divorato la memoria, costringendola a vivere per 7.300 giorni in lockdown, lontana dal suo mondo, quello dello spettacolo, e dal nostro mondo, quello della quotidianità che troppo spesso non apprezziamo. Eppure ieri, quando la notizia della sua morte è passata di bocca in bocca e abbiamo scoperto che aveva ormai 90 anni, siamo rimasti increduli… Monica, l’icona, nata a Roma il 3 novembre 1931 come Maria Luisa Ceciarelli (papa della Capitale, mamma di Bologna), infanzia a Messina e gioventù nella città natia, allieva di Silvio ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il cinema, la gloria e la malattia. Quel lungo addio iniziato 20 anni fa QN – Quotidiano Nazionale, pagina 8, di Massimo Donelli. Bella da togliere il fiato. Intelligente da stordire. Talentuosa da lasciare a bocca aperta. Non c’era più da vent’anni,. Una malattia degenerativa tremenda le aveva divorato la memoria, costringendola a vivere per 7.300 giorni in lockdown, lontana dal suo mondo, quello dello spettacolo, e dal nostro mondo, quello della quotidianità che troppo spesso non apprezziamo. Eppure ieri, quando la notizia della sua morte è passata di bocca in bocca e abbiamo scoperto che aveva ormai 90 anni, siamo rimasti increduli…, l’icona, nata a Roma il 3 novembre 1931 come Maria Luisa Ceciarelli (papa della Capitale, mamma di Bologna), infanzia a Messina e gioventù nella città natia, allieva di Silvio ...

