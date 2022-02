Lazio, infortunio Acerbi: fissato il rientro. Le ultime sul difensore (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il difensore della Lazio Acerbi è ancora alle prese con un infortunio, ma sarebbe già in programma il suo rientro Ieri mattina sia Pedro che Acerbi si sono recati in Paideia per fare il punto della situazione sui rispettivi infortuni. La buona notizia arriva dall’attaccante spagnolo, che ha smaltito il problema al soleo destro ed è pronto a tornare titolare sabato sera a Firenze. Per quanto riguarda il difensore centrale, invece, i tempi di attesa saranno più lunghi. Il Leone salterà sicuramente il match contro la Fiorentina e in Coppa Italia contro il Milan, puntando a rientrare contro il Bologna all’Olimpico sabato prossimo, prima della delicata sfida di Europa League contro il Porto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ildellaè ancora alle prese con un, ma sarebbe già in programma il suoIeri mattina sia Pedro chesi sono recati in Paideia per fare il punto della situazione sui rispettivi infortuni. La buona notizia arriva dall’attaccante spagnolo, che ha smaltito il problema al soleo destro ed è pronto a tornare titolare sabato sera a Firenze. Per quanto riguarda ilcentrale, invece, i tempi di attesa saranno più lunghi. Il Leone salterà sicuramente il match contro la Fiorentina e in Coppa Italia contro il Milan, puntando a rientrare contro il Bologna all’Olimpico sabato prossimo, prima della delicata sfida di Europa League contro il Porto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU ...

