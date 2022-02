La Lega inizia a zoppicare anche in Lombardia

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 3 febbraio 2022) La situazione della, dopo gli schiaffoni quirinalizi a Matteo Salvini, e per il centrodestra nazionale e lombardo in particolare, è seria e pure grave, in barba ad Arbasino. Il Consiglio federale di via Bellerio di martedì ha comunque ufficializzato la linea della, salviniana: palla lunga con la proposta di un “partito repubblicano” e nuovi mirabolanti progetti in chiave regionale per far dimenticare rapidamente la partita del Quirinale. (E per cercare di mettere qualche toppa a una situazione in subbuglio, ad esempio in Veneto). La verità è però che tra i consiglieri del Pirellone e sui territori serpeggia la paura, che monta con il triste rosario del crollo nei sondaggi. Perché il tempo passa e non si prendono decisioni sulla partita che è assai delicata, per Salvini. Ovvero quella delle regionali lombarde 2023. Un passaggio stretto, ...