Incidente stradale Lodi: muore una giovane, quattro feriti (Di giovedì 3 febbraio 2022) È un 3 febbraio che fa registrare ancora un Incidente stradale mortale sulle strade italiane. Il luogo della tragedia è Guardamiglio, comune lombardo in provincia di Lodi. Il tragico evento ha avuto luogo nella notte, attorno alle 2, quando un'auto è uscita di strada percorrendo una strada che costeggia l'argine del Po. L'auto è, però, uscita di strada, all'altezza di Cà di Sotto. Il bilancio è di una vittima, una ragazza di diciassette anni, e di quattro feriti. Incidente Lodi: a bordo dell'autovettura erano tutti giovanissimi A morire è stata una ragazza di soli diciassette anni. La giovane è stata trovata già senza vita all'arrivo dei soccorritori, al di fuori del mezzo. Insieme a lei viaggiavano altre quattro persone, tutte tra i ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 3 febbraio 2022) È un 3 febbraio che fa registrare ancora unmortale sulle strade italiane. Il luogo della tragedia è Guardamiglio, comune lombardo in provincia di. Il tragico evento ha avuto luogo nella notte, attorno alle 2, quando un'auto è uscita di strada percorrendo una strada che costeggia l'argine del Po. L'auto è, però, uscita di strada, all'altezza di Cà di Sotto. Il bilancio è di una vittima, una ragazza di diciassette anni, e di: a bordo dell'autovettura erano tutti giovanissimi A morire è stata una ragazza di soli diciassette anni. Laè stata trovata già senza vita all'arrivo dei soccorritori, al di fuori del mezzo. Insieme a lei viaggiavano altrepersone, tutte tra i ...

Advertising

zazoomblog : Incidente stradale Lodi: muore una giovane quattro feriti - #Incidente #stradale #Lodi: #muore - vago7858 : @fanpage Ira della CISL?!? Ma… stanno parlando seriamente? È un incidente stradale, come purtroppo centinaia ogni g… - PMTerradiMezzo : Attenzione, sono in corso i rilievi di un incidente stradale a Bagnolo in Piano Via P.le Nord, procedete con pruden… - notizie36601426 : #Tragico incidente stradale nella notte a Guardamiglio, ragazza di 17 anni muore tra le lamiere -… - malvaverbasco3 : @Il_Raffaele_ Ho appena perso la figlia di 20 anni della mia amica in un incidente stradale causato da un ubriaco e… -