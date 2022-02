Il bollettino Covid di oggi 3 febbraio 2022: tutti i dati su nuovi casi, ricoveri e decessi (Di giovedì 3 febbraio 2022) Coronavirus, i dati di oggi giovedì 3 febbraio 2022. Tra le 17 e le 18 tutti i numeri su nuovi casi, ospedalizzati e deceduti nel bollettino del ministero della Salute. Ieri sono state registrate 118.994 diagnosi e 395 morti. In generale sono... Leggi su europa.today (Di giovedì 3 febbraio 2022) Coronavirus, idigiovedì 3. Tra le 17 e le 18i numeri su, ospedalizzati e deceduti neldel ministero della Salute. Ieri sono state registrate 118.994 diagnosi e 395 morti. In generale sono...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19. L'#Ema ha approvato la pillola #Pfizer, prima in Europa. - StraNotizie : Covid oggi Veneto, 11.902 contagi e 24 morti: bollettino 3 febbraio - infoitinterno : Covid oggi Toscana, 8.175 contagi: bollettino 3 febbraio - elvira_e_noi : RT @AurelianoStingi: Le parole del professore sono sbagliate e per dimostrarlo basta aprire il report ISS che nell ultimo mese riporta cosi… - TgrRaiAltoAdige : Il bollettino dell'azienda sanitaria segnala 113 pazienti nei reparti ordinari, quattro in meno di ieri. 11 quelli… -