Formula 1 - Alpine, Fry e Herman rafforzano la direzione tecnica (Di giovedì 3 febbraio 2022) Continua la riorganizzazione tecnica del team Alpine F.1: dopo l'uscita di Marcin Budkowski, la squadra francese ha annunciato oggi la promozione di Pat Fry a chief technical officer. L'ex tecnico di McLaren e Ferrari, approdato a Enstone prima del rebranding in Alpine, lavorerà al fianco di Matt Harman, ex telaista della Mercedes. Nessun nuovo ingaggio. Luca De Meo e Laurent Rossi, rispettivamente ceo del Gruppo Renault e di Alpine, hanno voluto promuovere le figure interne alla squadra, così da portare avanti l'ambizioso progetto del marchio di puntare vincere il titolo di Formula 1 nell'arco di cento gare. In qualità di capotecnico, Pat Fry avrà il compito di supervisionare tutte le attività tecniche e sarà inoltre incaricato di stabilire la strategia a lungo termine per massimizzare le performance ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 3 febbraio 2022) Continua la riorganizzazionedel teamF.1: dopo l'uscita di Marcin Budkowski, la squadra francese ha annunciato oggi la promozione di Pat Fry a chief technical officer. L'ex tecnico di McLaren e Ferrari, approdato a Enstone prima del rebranding in, lavorerà al fianco di Matt Harman, ex telaista della Mercedes. Nessun nuovo ingaggio. Luca De Meo e Laurent Rossi, rispettivamente ceo del Gruppo Renault e di, hanno voluto promuovere le figure interne alla squadra, così da portare avanti l'ambizioso progetto del marchio di puntare vincere il titolo di1 nell'arco di cento gare. In qualità di capotecnico, Pat Fry avrà il compito di supervisionare tutte le attività tecniche e sarà inoltre incaricato di stabilire la strategia a lungo termine per massimizzare le performance ...

