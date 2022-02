Ferrari, premio record ai dipendenti: 12mila euro per i risultati eccezionali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Lavorare alla Ferrari è sempre stato il sogno di molti. La società del cavallino rampante rappresenta una prospettiva occupazionale di eccellenza . Non per nulla è sempre sul podio quando i sondaggi ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Lavorare allaè sempre stato il sogno di molti. La società del cavallino rampante rappresenta una prospettiva occupazionale di eccellenza . Non per nulla è sempre sul podio quando i sondaggi ...

Advertising

sole24ore : Ferrari, premio da 12mila euro ai dipendenti. La media dei bonus in Italia si ferma a 1.495 euro… - zazoomblog : Ferrari premio record ai dipendenti: 12mila euro per i risultati eccezionali - #Ferrari #premio #record… - rodrigob_evan : RT @bandeiramarela: Un tweet al giorno, finché la Ferrari non vincerà di nuovo un Gran Premio - giuliog : RT @sole24ore: Ferrari, premio da 12mila euro ai dipendenti. La media dei bonus in Italia si ferma a 1.495 euro - zazoomblog : Ferrari: premio record da 12 mila euro ai dipendenti mai così alto - #Ferrari: #premio #record #dipendenti -