Così Casini declina l'invito a diventare federatore del centro. "Non ho più il fisico" (Di giovedì 3 febbraio 2022) Per carità, s’è detto lusingato: “Come se avessi accettato”. Ma insomma Pier Ferdinando Casini ha declinato l’offerta che più di uno degli aspiranti fondatori del costituendo centro gli ha avanzato: “Pier, fai tu da federatore”. Dell’idea ne hanno parlato una manciata di senatori, giorni fa, e Matteo Renzi e Giovanni Toti, divertiti all’idea, hanno concordato che sì, un tentativo meritava d’esser fatto. “È che non ho più il fisico”, ha scherzato l’ex presidente della Camera, che ama fare dell’autoironia sui dolori alla schiena che troppo spesso gli causano le sue lunghe camminate mattutine a Villa Borghese. In verità al futuro non ha affatto smesso di pensarci. E anzi, la rinnovata centralità guadagnata dalla vicenda quirinalizia lo induce a sperare ancora in possibili ruoli istituzionali, o magari ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 3 febbraio 2022) Per carità, s’è detto lusingato: “Come se avessi accettato”. Ma insomma Pier Ferdinandohato l’offerta che più di uno degli aspiranti fondatori del costituendogli ha avanzato: “Pier, fai tu da”. Dell’idea ne hanno parlato una manciata di senatori, giorni fa, e Matteo Renzi e Giovanni Toti, divertiti all’idea, hanno concordato che sì, un tentativo meritava d’esser fatto. “È che non ho più il”, ha scherzato l’ex presidente della Camera, che ama fare dell’autoironia sui dolori alla schiena che troppo spesso gli causano le sue lunghe camminate mattutine a Villa Borghese. In verità al futuro non ha affatto smesso di pensarci. E anzi, la rinnovata centralità guadagnata dalla vicenda quirinalizia lo induce a sperare ancora in possibili ruoli istituzionali, o magari ...

Advertising

_itsvictoria___ : esatto @Aka7evenreal non ci combinare altri casini e rimani così:) - HeyParrillaa : Dargen 4, Noemi 12, michele 14 e achille Lauro 16 non si possono vedere. Per la parte bassa della classifica posso… - ballarmino : @senia65 Proprio così gli serve un capo espiatorio per uscire elegantemente da tutti u casini che hanno combinato - PLLisTheWay : Ma Checco Zalone poteva venire e cantare solo Angela? Così eravamo tutt3 felici, lo share si alzava comunque e non… - rosarioT1970 : RT @laura_ceruti: Renzi fa gli assist e Casini il punto di riferimento. Così si inaugura il cantiere centrista -

Ultime Notizie dalla rete : Così Casini Rotondi a Radio Cusano: "Il centrodestra non esiste più? Il dubbio è legittimo ma Salvini non ha tutte le colpe" Un personaggio così può anche perdere ma aveva tutto il diritto di essere proposto in aula. Quando ... Sta tornando protagonista il centrismo? 'In Parlamento di democristiani ci siamo Casini, io e ...

Da Forza Italia a M5S, è fuga verso il grande centro? L'abbraccio centrista attorno a Casini per l'elezione di Mattarella Casini era infatti il candidato ... Prova ne è la "svolta" (così titolava giorni fa Il Giornale, quotidiano della famiglia Berlusconi) ...

Renzi fa gli assist e Casini il punto di riferimento. I lavori nel cantiere per il «terzo polo» Corriere della Sera Un personaggiopuò anche perdere ma aveva tutto il diritto di essere proposto in aula. Quando ... Sta tornando protagonista il centrismo? 'In Parlamento di democristiani ci siamo, io e ...L'abbraccio centrista attorno aper l'elezione di Mattarellaera infatti il candidato ... Prova ne è la "svolta" (titolava giorni fa Il Giornale, quotidiano della famiglia Berlusconi) ...