Chi ti ama resta, non se ne va (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dicono che quando una donna chiude una relazione lo fa con un punto definitivo, gli uomini invece, seppur con apparente strafottenza iniziale, tendono sempre a tornare. Ma l'esperienza ci insegna che i luoghi comuni sono fatti per essere scardinati e che a volte tutto è il contrario di tutto. Perché la verità è che non ci sono regole che possiamo seguire, né stereotipi nei quali possiamo sentirci totalmente a nostro agio quando si parla di amore. E dell'amore, ne abbiamo parlato tanto, forse troppo. Lo abbiamo inseguito, intrappolato e poi perso. Abbiamo amato con il cuore, con tutti i muscoli del nostro cuore e poi abbiamo sofferto quando la persona che aveva promesso di amarci, onorarci o rispettarci per tutta la vita non lo ha fatto più. Ci si incontra, ci sia ama e ci si allontana. E poi si ricomincia. È così che va la vita in fondo, no? Eppure c'è qualcosa che accade a volte e che ...

