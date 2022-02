Berlino | Pedro Alonso parla dello spin-off sul suo personaggio | “Sarà impossibile competere con La Casa di Carta ma…”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) E’ stata recentemente annunciata l’uscita nel 2023-off de Ladiincentrato suldiinterpretato da. Intervistato da El mundo, l’attore ha ammesso chemolto difficile replicare il successo mondiale della serie tv che gli ha regalato la popolarità: A volte un successo può trasformarsi in una gabbia d’oro. Questo dipende dal coraggio e dalla temerarietà di chi sta pilotando quelle navi nel non smettere di fare ciò che ti ha reso un successo.ha poito dell’impegno del regista, Alex Pina, durante le riprese de Ladi: Alex Pina e il suo team hanno fatto un esercizio di assoluta incoscienza e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Berlino Pedro

Sky Tg24

FIRENZE . Balotelli e Joaohanno lasciato ieri Coverciano uno dietro l'altro, in auto, circondati dai bambini a caccia di ... - Union1 - 2 15:30 Friburgo - Stoccarda 2 - 0 15:30 Hoffenheim ...... protagonista del film calabrese Una femmina, in gara al Festival di; dalla caparbia del ... dall'esempio di responsabilità sociale che il pluripremiato maestro pizzaiolo's continua a ...Storia di un vecchio tormentone, da Angelillo e Sivori fino a Jorginho. Possibilità e speranze dei due brasiliani naturalizzati a cui Mancini ...In arrivo il remake coreano della serie tv La casa di carta, con protagonista l’attore di Squid Game: ecco perché la Corea vive un momento d’oro.