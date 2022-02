Benjamin Mendy, altra denuncia: ora sono nove! (Di giovedì 3 febbraio 2022) Milan News riporta di come questa mattina Benjamin Mendy si sia presentato davanti alla Crown Court di Chester trovandosi un’altra sorpresa. Il francese ha ricevuto infatti una nuova accusa di tentata violenza sessuale, facendo salire a nove il conto delle azioni legali contro di lui, collocate tra l’ottobre 2020 e l’agosto 2021. Il giudice dell’udienza preliminare, Patrick Thompson, ha fissato una data per il processo (che durerà circa sei settimane) intorno al 25 luglio, esortando gli avvocati a evitare ritardi: “Non è giusto per i denuncianti e non è giusto per gli imputati. sono consapevole del fatto che ci siano stati notevoli ritardi. Ad esempio, signor Mendy, la sua carriera è in sospeso. Tutti devono capire che il signor Mendy non può lavorare e quindi ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Milan News riporta di come questa mattinasi sia presentato davanti alla Crown Court di Chester trovandosi un’sorpresa. Il francese ha ricevuto infatti una nuova accusa di tentata violenza sessuale, facendo salire a nove il conto delle azioni legali contro di lui, collocate tra l’ottobre 2020 e l’agosto 2021. Il giudice dell’udienza preliminare, Patrick Thompson, ha fissato una data per il processo (che durerà circa sei settimane) intorno al 25 luglio, esortando gli avvocati a evitare ritardi: “Non è giusto per inti e non è giusto per gli imputati.consapevole del fatto che ci siano stati notevoli ritardi. Ad esempio, signor, la sua carriera è in sospeso. Tutti devono capire che il signornon può lavorare e quindi ...

sportli26181512 : Nuova accusa di stupro per Mendy. Ora sono nove, il processo si terrà dal 25 luglio: Benjamin Mendy è comparso oggi… - zazoomblog : Benjamin Mendy accusato nuovamente di violenza per tentato stupro - #Benjamin #Mendy #accusato #nuovamente - sportface2016 : #Calcio | Benjamin #Mendy accusato ancora di violenza per tentato stupro - sportli26181512 : Mendy, i guai non finiscono mai: le accuse di stupro salgono a otto: I guai non finiscono più per Benjamin Mendy, a… - CalcioPillole : Benjamin #Mendy, terzino del #ManchesterCity, si è recato questa mattina in tribunale: di seguito tutti i dettagli… -