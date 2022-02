ATP Pune 2022, Emil Ruusuvuori e Jiri Vesely ai quarti di finale. Eliminato Aslan Karatsev (Di giovedì 3 febbraio 2022) In attesa del match che vedrà sfidarsi Stefano Travaglia e l’indiano Yuki Bhambri, tre dei quattro match in programma quest’oggi nell’ATP di Pune (India) hanno emesso i loro verdetti. Il finlandese Emil Ruusuvuori (n.87 del ranking) si è imposto contro il ceco Vit Kopriva (n.193 de ranking) per 6-3 6-3, confermando i pronostici. Grande solidità da parte del finnico e soprattutto con il dritto ha saputo aprirsi il campo a dovere. Ruusuvuori nei quarti di finale giocherà contro il ceco Jiri Vesely. Il n.80 del mondo ha sconfitto per 6-3 6-4 lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles (n.126 del mondo). Vesely ha prevalso grazie al peso dei propri colpi e un regolarista come Zapata Miralles ha potuto davvero poco. ATP Pune ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) In attesa del match che vedrà sfidarsi Stefano Travaglia e l’indiano Yuki Bhambri, tre dei quattro match in programma quest’oggi nell’ATP di(India) hanno emesso i loro verdetti. Il finlandese(n.87 del ranking) si è imposto contro il ceco Vit Kopriva (n.193 de ranking) per 6-3 6-3, confermando i pronostici. Grande solidità da parte del finnico e soprattutto con il dritto ha saputo aprirsi il campo a dovere.neidigiocherà contro il ceco. Il n.80 del mondo ha sconfitto per 6-3 6-4 lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles (n.126 del mondo).ha prevalso grazie al peso dei propri colpi e un regolarista come Zapata Miralles ha potuto davvero poco. ATP...

