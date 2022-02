Vaccino under 5 anni, esperti favorevoli a indagine sierologica (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si allarga il fronte di esperti a favore di un’indagine sierologica prima del Vaccino anti Covid per i bambini sotto i 5 anni. Negli Usa le aziende Pfizer e BioNTech hanno annunciato di aver presentato all’Agenzia del farmaco Fda una domanda per ampliare l’autorizzazione di emergenza del Vaccino e includere i bambini dai 6 mesi ai 4 anni d’età. E presto il siero dovrebbe arrivare anche in Europa e in Italia. Alcuni esperti, tuttavia, suggeriscono una linea di cautela attraverso uno screening degli anticorpi per selezionare i piccoli da immunizzare contro il Covid-19 e quelli che invece non ne hanno bisogno e indirizzare meglio la campagna vaccinale. “Da un punto di vista immunologico è senz’altro sensato vaccinare i bambini sotto i 5 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si allarga il fronte dia favore di un’prima delanti Covid per i bambini sotto i 5. Negli Usa le aziende Pfizer e BioNTech hanno annunciato di aver presentato all’Agenzia del farmaco Fda una domanda per ampliare l’autorizzazione di emergenza dele includere i bambini dai 6 mesi ai 4d’età. E presto il siero dovrebbe arrivare anche in Europa e in Italia. Alcuni, tuttavia, suggeriscono una linea di cautela attraverso uno screening degli anticorpi per selezionare i piccoli da immunizzare contro il Covid-19 e quelli che invece non ne hanno bisogno e indirizzare meglio la campagna vaccinale. “Da un punto di vista immunologico è senz’altro sensato vaccinare i bambini sotto i 5 ...

