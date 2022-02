Ucraina: l’Europa chiude ancora gli occhi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Come trent'anni fa nella ex Jugoslavia, anche oggi abbiamo la guerra alle porte di casa. Il Vecchio continente sta adottando la stessa colpevole distrazione, la medesima ignavia, l’uguale difesa dei propri interessi economici. Uno dei meriti attribuiti all’Europa è di aver garantito quasi ottant’anni di pace al Vecchio continente. In realtà non è poi tanto vero, perché trent’anni fa una guerra insanguinò l’Europa, o meglio la sua porta, che tuttavia le cancellerie occidentali si guardarono bene dall’aprire, per evitare di essere coinvolte dal conflitto, preferendo perciò voltare la testa da un’altra parte. A pagina 60, Giorgio Gandola e Fausto Biloslavo ricostruiscono l’inizio del conflitto nell’ex Jugoslavia, che cominciò con una sparatoria fuori da una chiesa ortodossa di Sarajevo (guarda caso anche la Prima guerra mondiale partì da lì) durante un ... Leggi su panorama (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Come trent'anni fa nella ex Jugoslavia, anche oggi abbiamo la guerra alle porte di casa. Il Vecchio continente sta adottando la stessa colpevole distrazione, la medesima ignavia, l’uguale difesa dei propri interessi economici. Uno dei meriti attribuiti alè di aver garantito quasi ottant’anni di pace al Vecchio continente. In realtà non è poi tanto vero, perché trent’anni fa una guerra insanguinò, o meglio la sua porta, che tuttavia le cancellerie occidentali si guardarono bene dall’aprire, per evitare di essere coinvolte dal conflitto, preferendo perciò voltare la testa da un’altra parte. A pagina 60, Giorgio Gandola e Fausto Biloslavo ricostruiscono l’inizio del conflitto nell’ex Jugoslavia, che cominciò con una sparatoria fuori da una chiesa ortodossa di Sarajevo (guarda caso anche la Prima guerra mondiale partì da lì) durante un ...

