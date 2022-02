Terremoto, scossa di magnitudo 3.7 in provincia di Parma (Di mercoledì 2 febbraio 2022) commenta Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 23:43 di lunedì a sud di Parma. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 2 febbraio 2022) commenta Unadidi3.7 è stata registrata alle 23:43 di lunedì a sud di. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ...

