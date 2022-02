Superbonus | raggiunti 18 | 3 miliardi a gennaio

Advertising

Ha raggiunto 18,3 miliardi di euro al 31 gennaio scorso il totale degli investimenti ammessi alla detrazione del Super Ecobonus 110%, in crescita rispetto ai 16,2 miliardi contabilizzati al 31 dicembre. La cifra risulta in crescita del 12,9% rispetto ai 16,2 miliardi.