Sci alpino, startlist prima prova discesa Pechino 2022: orario, programma, tv, streaming, pettorali italiani (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 si svolgerà venerdì 4 febbraio, tuttavia i Giochi hanno preso il via già oggi con le prime partite del torneo di curling misto e le prove del singolo maschile di slittino. Domani, giovedì 2 febbraio, entrerà in scena anche lo sci alpino con la prima prova della discesa libera maschile. Si tratterà di un test fondamentale, perché la pista è completamente sconosciuta agli atleti: nessuno vi ha mai gareggiato, dunque soprattutto la prima giornata sarà determinante per comprenderne a fondo le linee. Da alcuni video comparsi in rete, il tracciato appare piuttosto tortuoso, sebbene la pendenza sia tutt’altro che impegnativa. Saranno appena tre gli azzurri al via della prova. Come è noto, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali disi svolgerà venerdì 4 febbraio, tuttavia i Giochi hanno preso il via già oggi con le prime partite del torneo di curling misto e le prove del singolo maschile di slittino. Domani, giovedì 2 febbraio, entrerà in scena anche lo scicon ladellalibera maschile. Si tratterà di un test fondamentale, perché la pista è completamente sconosciuta agli atleti: nessuno vi ha mai gareggiato, dunque soprattutto lagiornata sarà determinante per comprenderne a fondo le linee. Da alcuni video comparsi in rete, il tracciato appare piuttosto tortuoso, sebbene la pendenza sia tutt’altro che impegnativa. Saranno appena tre gli azzurri al via della. Come è noto, ...

Advertising

RaiSport : Le piste di #Pechino2022 Simone #Benzoni ci accompagna alla scoperta dei tracciati della prossima Olimpiade invern… - RivistaUndici : Le gare più attese sono quelle di sci alpino, e le migliori prospettive riguardano le donne: Federica Brignone, Mar… - Nicola89144151 : Cosa vi offrirò per Pechino 2022? Aggiornamenti live in tempo reale ogni giorno dalle 06:30 (anche in notturna in o… - scimarche : Olimpiadi Pechino Beijing 2022: sci alpino programma, orari e dove vedere in tv e streaming… - ImpieriFilippo2 : RT @Nicola89144151: Rai Sport,telecronisti Olimpiadi by Sport in Media: - escluso Bragagna dalle Cerimonie di Apertura e Chiusura, al suo… -